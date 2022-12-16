​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يقصف شيخ عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-12-16T22:19:00 الشهباء

تتعرض القرية لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي.

(م)

ANHA


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