جيش الاحتلال التركي يقصف شيخ عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء. خبر 16 كانون الأول 2022, الجُمُعَةُ - 22:19 2022-12-16T22:19:00 الشهباء تتعرض القرية لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي. (م) ANHA إقرأ أيضاً قصف على قرية الخالدية ومخيم عين عيسى سابقاً يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفهم المدفعي ... مصدر: عشيرة البكارة تحاصر سجن تل أبيض وتطالب بمرتزق قتل أحد أبناء العشيرة أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام عشر... قصف على قرية صيدا وطريق M4 وقرية طويلة يقصف جيش الاحتلال التركي قرية صيدا والطريق الدولي ...