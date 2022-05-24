جيش الاحتلال التركي يقصف قريتي الوحشية وأم القرى تتعرض قريتا الوحشية وأم القرى في مقاطعة الشهباء إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 24 أيار 2022, الثلاثاء - 12:32 2022-05-24T12:32:00 الشهباء وقال مراسلنا في المقاطعة أن 8 قذائف أصابت القريتين حتى لحظة إعداد الخبر. (آ ر/م) ANHA إقرأ أيضاً فور وصوله إلى عفرين المحتلة.. الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون مواطناً من أهالي ناحية شيه أقدم مرتزقة ما يسمى بـ "جهاز الأمن" التابع للاحتلال... استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريفي اللاذقية وإدلب جرت استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة ... جولة جديدة من "مسلسل أستانا" الشهر المقبل في كازاخستان أعلن مسؤول كازاخي أنه "في الـ 14 و16 من الشهر المقبل، ...