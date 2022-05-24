​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يقصف قريتي الوحشية وأم القرى تتعرض قريتا الوحشية وأم القرى في مقاطعة الشهباء إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.