​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يقصف قريتي الوحشية وأم القرى

تتعرض قريتا الوحشية وأم القرى في مقاطعة الشهباء إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2022-05-24T12:32:00 الشهباء

وقال مراسلنا في المقاطعة أن 8 قذائف أصابت القريتين حتى لحظة إعداد الخبر.

(آ ر/م)

ANHA


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