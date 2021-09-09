أخبار عاجلة!​​​​​​​قصف عنيف على عين دقنة ومحيط تل رفعت

​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يقصف محيط تل رفعت

شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفاً عنيفاً على محيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-09-09T07:45:00 الشهباء

واستهدف قصف بعشرات قذائف الهاون في ساعات ما بعد منتصف الليل محيط ناحية تل رفعت، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية.

(م)

ANHA


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