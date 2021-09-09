جيش الاحتلال التركي يقصف محيط تل رفعت شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفاً عنيفاً على محيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء. خبر 09 أيلول 2021, الخميس - 07:45 2021-09-09T07:45:00 الشهباء واستهدف قصف بعشرات قذائف الهاون في ساعات ما بعد منتصف الليل محيط ناحية تل رفعت، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية. (م) ANHA إقرأ أيضاً قصف عنيف على عين دقنة ومحيط تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل عنيف قرية ع... الرئيس المشترك لإدارة المدارس في تل تمر: جيش الاحتلال يتعمد استهداف المدارس أوضح الرئيس المشترك لإدارة مدارس منطقة تل تمر أنه ... الأهالي يطالبون الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن الخيانة وإراقة دماء الكرد طالب أهالي كوباني الحزب الديمقراطي الكردستاني بال... الموقع القديم