​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يقصف الشهباء وشيراوا بآلاف القذائف ويصيب 6 نساء في تموز

خلال شهر تموز المنصرم، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته 31 قرية في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، القرى تعرضت لقصف عنيف ووحشي بالأسلحة الثقيلة اسفرت عن أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

ووفق الإحصائية التي أعدتها وكالتنا فإن البلدات القرى التي تعرضت للقصف هي:

"أم القرى والوحشية وبينه وأقيبة وصوغانكة وحرش صوغانكي وبيونية وعين دقنة ومرعناز ومالكية وتل قراح وزيارة وتل عجار وإرشادية وتنب ومنغ وسموقة وكفر أنطوان وتل رفعت ودير جمال وشوارغة وأم الحوش حساجيك وشيخ عيس وتل المضيق وتل جيجان وزيوان وتل عنب نيربية وحربل ومياسة وبرج القاص".

الأسلحة التي استخدمت من قبل الاحتلال في قصف القرى:

"الأوبيس وقذائف الهاون، وأسلحة الدوشكا والدبابات والمدفعية الثقيلة"

عدد قذائف الأوبيس التي أطلقت: 2323 قذيفة.

قذائف الدبابات: 165 قذيفة.

قذائف الهاون: 633 قذيفة.

إلى جانب ذلك لم تغب الطائرات الحربية والمسيرة التابعة للاحتلال التركي عن سماء مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا.

وخلال شهر تموز استخدم الاحتلال التركي المسيرات في استهداف المنطقة، وخاصة استهداف ناحية تل رفعت.

بينما استخدمت لـ 4 مرات مسيرات انتحارية في استهداف المنطقة، واسفرت عن إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق.

هذا وأسفر قصف الاحتلال التركي لمقاطعة الشهباء عن إصابة 6 نساء من مهجرات عفرين، في قرية شيخ عيس وناحية تل رفعت.

(سـ)

ANHA