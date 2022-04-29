​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يقصف آقيبة وبينه

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتين في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-04-29T13:06:00 الشهباء

وقال مراسلنا في المنطقة إن عشرات القذائف المدفعية سقطت على قريتي آقيبة وبينه في ناحية شيراوا.

(م)

ANHA


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