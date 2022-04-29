جيش الاحتلال التركي يقصف آقيبة وبينه يقصف جيش الاحتلال التركي قريتين في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 29 نيسان 2022, الجُمُعَةُ - 13:06 2022-04-29T13:06:00 الشهباء وقال مراسلنا في المنطقة إن عشرات القذائف المدفعية سقطت على قريتي آقيبة وبينه في ناحية شيراوا. (م) ANHA إقرأ أيضاً الحزب الشيوعي الكردستاني يهنئ العمال بعيدهم هنّأ الحزب الشيوعي الكردستاني KKP))، الطبقة العاملة ... بنحو 30 غارة.. الطيران الروسي يستهدف مواقع داعش في البادية شن الطيران الحربي الروسي خلال الساعات الفائتة نحو ... حكمت حبيب: العقد الاجتماعي يختصر الطريق أمام المواطنين ويحاكي واقع المنطقة الحقيقي أكد حكمت حبيب أن العقد الاجتماعي الجديد يختصر الطر...