​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يمهد لإنشاء قاعدة عسكرية في قرية عطمانا

وقالت المصادر لوكالتنا إنه بتاريخ 8 كانون الثاني الجاري أصدرت قوات الاحتلال التركي المتمركزة في مبنى الثانوية السابقة غربي مركز ناحية راجو، أوامر لمخاتير الناحية وقرية عطمانا بإحضار أصحاب كروم الزيتون الواقعة بالقرب من التلة الأثرية في مدخل الناحية راجو "من أجل التنازل عنها لصالح الاحتلال التركي لبناء قاعدة عسكرية مكانها".

وأكدت المصادر ذاتها أن مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال هددت أصحاب الكروم بالخطف والسجن حال رفضهم التنازل.

وتتضمن هذه الكروم حوالي 300 شجرة زيتون عائدة ملكيتها لأولاد المرحوميْن عزت عبدو دويكه وعمر بلال نعسان، على ما أفادت المصادر.

وانشات دولة الاحتلال التركي عشرات القواعد والمقرات العسكرية في مقاطعة عفرين المحتلة منذ احتلالها في 18 آذار 2018.

في سياق آخر أفاد مصدر باختطاف سلطات الاحتلال التركية مواطناً داخل أراضيها من أهالي قرية بافلور التابعة لناحية جندريسه، يدعى محمد عدنان سليمان بكر (30 عاماً).

وأضاف المصدر أن سلطات الاحتلال اختطفت المواطن "محمد" بتهم واهية ولا يزال مصيره مجهولاً.

يشار إلى المختطف محمد دخل الأراضي التركية منذ عام 2013 وتزوج هناك لاحقاً، وهو الآن أب لطفلين.

(ج س/ س ر)

ANHA