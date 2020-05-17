​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يحرق عشرات الهكتارات غرب كوباني

التهمت النيران قرابة 80 هكتار من الأراضي الزراعية في عددٍ من القرى غربي مقاطعة كوباني، اليوم الأحد.

وشهدت المساحات المزروعة بالقمح والشعير بين قرية زور مغار أقصى غربي المقاطعة وبلدة شيوخ حرائق كبيرة التهمت أكثر من 40 هكتاراً، بعد تعمد جيش الاحتلال التركي إطلاق النيران من منطقة جرابلس باتجاه ضفاف الشرقية لنهر الفرات.

واندلعت في الوقت نفسه حرائق في الأراضي الواقعة بين قريتي "بيندر" و"مشكو" على امتداد 30 هكتاراً، بالإضافة إلى حريق آخر بين قريتي "جقل" و"كطش" وقدرت المساحة المحترقة في القريتين بـ12 هكتاراً.

وتمكنت سيارات الإطفاء إلى جانب القرويين من إيقاف تمدد الحرائق لمساحات زراعية أخرى.

والحريق هو الثاني في المقاطعة خلال العام الجاري بعد يومين من حرائق قرية سرزوري شرقي المقاطعة.

(د أ/م)

ANHA