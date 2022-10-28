​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يبدأ بإنشاء قاعدتين عند معبري دير بلوط والغزاوية في عفرين المحتلة

أفاد مصدر خاص من داخل عفرين المحتلة بنقل جيش الاحتلال التركي كتل إسمنتية إلى معبري الغزاوية ودير بلوط في مقاطعة عفرين المحتلة، بهدف إنشاء قاعدتين عسكريتين.

ومعبر دير بلوط يفصل بين إدلب و عفرين المحتلتين، بينما يفصل معبر الغزاوية ريف حلب الغربي عن مناطق عفرين المحتلة.

وكان مرتزقة "هيئة تحرير الشام" قد سيطروا مؤخراً على معبري دير بلوط والغزاوية وعموم مقاطعة عفرين المحتلة وسط تقدمهم صوب مناطق إعزاز والباب وجرابلس.

وقالت مصادر إن ما يسمى "جهاز الأمن العام" التابع لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" والقوات الخاصة في جيش دولة الاحتلال التركي يديران معبري دير بلوط والغزاوية والحواجز التي تقع على مداخل ومخارج عفرين ونواحيها.

(ج س/ف)

ANHA