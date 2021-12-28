​​​​​​​جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون عدة قرى بريفي الباب ومنبج- تم التحديث

أفاد مراسلونا من المنطقة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في قاعدة الشيخ ناصر وقاعدة الشويحة وقاعدة الزرزور الواقعة شرقي مدينة الباب المحتلة باستهداف أطراف بلدة العريمة وقرية اليالني ومزارع الفوارس، وقرط ويران الآهلة بالسكان والواقعة شرقي مدينة الباب، وذلك بقصفها بالمدفعية وقذائف الهاون.

تزامن ذلك مع قصف مدفعية الاحتلال التركي من قاعدتي الياشلي والكربجلي كل من قرى محسنلي وعرب حسن والعسلية، والجاموسية، والصيادة، شمال غربي مدينة منبج، حيث سقطت عشرات القذائف على القرى المذكورة والآهلة بالسكان.

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ANHA