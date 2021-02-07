​​​​​​​جيهان خضرو: نعمل على مشاريع ستطوّر واقع المرأة

وخلال الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي عقد في الـ 18من كانون الثاني المنصرم في مبنى الإدارة الذاتية في الرقة، تم التطرق إلى وضع المرأة والمرأة الشابة، وكانت أحد مخرجات هذا الاجتماع هو "دعم المشاريع الخاصة بالمرأة، وفتح العديد من المشاريع التي تساهم في دعم اقتصاد المرأة".

وكشفت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، خلال لقاء مع وكالتنا، عن أهم الأعمال التي قاموا بها خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى مخطط العام الحالي.

وبيّنت أن عمل هيئة المرأة توقف كبقية الهيئات، بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة الذاتية لمنع انتشار الفيروس في شمال وشرق سوريا، لكن كان للهيئة إنجازات تكللت بالنجاح خلال العام المنصرم.

وأشارت إلى أن هيئة المرأة عملت في العام المنصرم على العديد من المشاريع، منها افتتاح 6روضات للأطفال في مختلف المناطق.

وذكرت أن الهيئة افتتحت معملي منظفات في كل من دير الزور ومدينة الرقة، بالإضافة إلى افتتاح مجمعات للفاكهة والخضار في إقليم الفرات ودير الزور، وبهدف دعم اقتصاد المرأة افتتحت الهيئة ورشة خياطة في مدينة منبج، ومجمع للمعجنات في مدينة الرقة.

وكان لهيئة المرأة العديد من المشاريع في المخيمات الموجودة بمناطق شمال وشرق سوريا من بيوت بلاستيكية وغيرها من المشاريع الصغيرة.

'مخطط العمل لعام 2021'

وقالت جيهان خضرو "خلال العام الحالي سيتم العمل على العديد من المشاريع التي ستطوّر عمل المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى دعم اقتصاد المرأة.

وكشفت عن "تصديق قانون المرأة في شمال وشرق سوريا، والموافقة على أن تصبح منسقية المرأة جزءًا من هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأضافت "سنعمل على دعم مشاريع الاكتفاء الذاتي للمرأة وتطوير هذه المشاريع، وفتح أكاديمية مهنية بريادة وإدارة المرأة، وافتتاح دور حماية المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا".

وستعمل هيئة المرأة على توسيع وترميم مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالمرأة، وإنشاء مراكز لرعاية الأطفال المقيمين مع أمهاتهم ضمن كل مركز إصلاحي.

وأوضحت جيهان خضرو أن هيئة المرأة ستكثف حملات التوعية والدورات التدريبية والتأهيلية للمرأة، وستعمل هيئة المرأة على مكافحة ظاهرة التسول وعمالة الأطفال، وإيجاد مأوى خاص لإيداع ورعاية الأحداث والقُصّر من كلا الجنسين ممن ارتكبوا الجنايات عند الانتهاء من حكمهم.

وأكدت العمل على "إعداد ملفات بخصوص الانتهاكات بحق المرأة وطرحها على المنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة القانونية بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

واختتمت حديثها بالقول: "نحن هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سنكثف من أعمالنا وسنعمل على دعم كافة المشاريع الخاصة بالمرأة".

(س ر)

ANHA