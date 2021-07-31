​​​​​​​جيا كُرد من ألمانيا: المناطق المحتلة أولوية للجميع وللجالية الكردية في أوربا دور هام في الدعم

جاء ذلِك في ندوة جماهيرية نظمها حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة إيسن الألمانية بحضور عدد من أبناء الجالية الكرديّة إلى جانب ممثًلين عن أحزاب ومنظّمات كرديّة. وذلك للحديث عـن آخر التطورات على كافة الصعد السياسية والعسكرية والإدارية في شمال وشرق سوريا.

واستهلّ جيا كرد حديثه باستعراض مجمل التطوّرات والمستجدّات السياسية والميدانية على صعيد شمال وشرق سوريا وفي عموم سوريا، مشدّداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حقّقتها الإدارة الذاتية بفضل نضال وتضحيات أبناء المنطقة من كافة المكوّنات.

منوّهاً إلى المخاطر التي تشكّلها دولة الاحتلال على المشروع الديمقراطي للإدارة الـذاتية وعلى عموم شعوب المنطقة.

وأشار چيا كُرد في حديثه إلى تقاطع المصالح الدولية والإقليميّة في سوريا وأيضاً مناطق الإدارة الذاتية، مذكّراً باتّفاقيات دولية استهدفت الشعب الكردي على مرّ التاريخ، خاصّة اتّفاقية لوزان قائلاً: "كانت اتفاقية لوزان سبباً مباشراً في تفاقم الأوضاع في المنطقة وما نشهده اليـوم ليس إلا إحدى نتائج هذِه الاتفاقية. واليـوم تسعى تركيا بكل الطرق و الوسائل إلى عقد اتفاقيات جديدة ترسخ احتلال المنطقة وتخلق حالة من الفوضى بهدف احتلال المـزيد من المناطق من خلال أدواتها كالمجموعات الإرهابية كـ تنظيمي داعش و النصرة "التي تنشرها في كافة دول المنطقة.

وتطرّق جيا كرد إلى أهمية الجالية الكرديّة في الدول الأوروبية بالعموم وألمانيا على وجه الخصوص في دعم ومساندة مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مطالباً أبناء الجالية ببذل المزيد من الجهود لإيصال صوت شعوب المنطقة إلى الرأي العام العالمي خاصّة في مقاومتها لقوى الاحتلال التركي ومرتزقة الفصائل الإرهابية في عفرين وسرى كانيه وباقي المدن المحتلّة في الشمال السوري.

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ANHA