​​​​​​​جيا كرد: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية غير عادلة ومناقضة للواقع

اعتبر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أن المعلومات في التصريح الأخير الصادر على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، غير صحيحة، والذي أدعى فيها أن عملية ترحيل تركيا للاجئين إلى عفرين لا تشكّل تغييراً ديموغرافياً.

ورد جيا كرد على تلك التصريحات، جاء عبر سرد لبعض المعلومات عن مساعي دولة الاحتلال التركي لتغير ديمغرافية المنطقة، على حسابه الرسمي في "تويتر" على مواقع التواصل الافتراضي.

ووصف جيا كرد المعلومات في هذا التصريح بأنها غير صحيحة، وهو موقف سياسي وغير عادل ومناقِض للواقع، ويُساهِم في خلق المزيد من تعقيد الأوضاع، وتناغم واضح مع المطالب التركية.

واعتبر جيا كرد ما تُمارسه تركيا اليوم بحق السوريين من خلال تهجيرهم قسراً، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق اللاجئين.

كما طالب جيا كرد باتخاذ موقف رادع تجاه الممارسات التركية هذه، وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي في عفرين، وكذلك وضع حد للقصف المستمر الذي تقوم به المُسيرات التركية على المناطق الآمنة، وهو ما يتسبب في إشاعة حالة من اللا استقرار، ودفع المدنيين إلى ترك مناطقهم والهجرة إلى الخارج.

(م ش)