​​​​​​​جيا كرد: إنهاء الاحتلال وصد الهجمات يتم عبر توافق سياسي ديمقراطي كامل بين السوريين جميعاً

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد لوكالتنا حول التهديدات التركية المستمرة بشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا.

’ هجمات الدولة التركية تقسيم فعلي للدولة السورية‘

وقال بدران جيا كرد إن سوريا وبشكل خاص مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض لهجمات وتهديدات متكررة من قبل الدولة التركية والهدف الأساسي منها احتلال المزيد من الأراضي السورية وضمها إليها بغية توسيع احتلالها في المنطقة؛ بالتالي القضاء على الهوية الثقافية والتاريخية لشعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي".

وأضاف: "وتعتبر هذه العمليات العدوانية والاحتلالية عملية إبادة ممنهجة لكل الشعب السوري وشعوب المنطقة وهي تقسيم فعلي للدولة السورية وتعميق لأزمتها؛ وفرض لسياسة اللا حل والفوضى على كامل الأراضي السورية".

’على الجيش السوري حماية الحدود الخارجية‘

ودعا جيا كرد القوى السياسية الديمقراطية الوطنية وجميع أبناء الشعب السوري للقيام بدورهم المنوط بهم في التصدي للاحتلال التركي، كما دعا الجيش السوري إلى "حماية الحدود من الهجمات الخارجية".

وقال: "حيث أنه من الواجب الوطني والأخلاقي أن تقوم جميع القوى السياسية الديمقراطية الوطنية وجميع أبناء الشعب السوري من الجنوب إلى الشمال وعلى كافة المساحة السورية بدورهم المنوط بهم تجاه دولة الاحتلال التركي؛ كما يقع على عاتق الجيش السوري القيام بدوره في التصدي للعدوان التركي وحماية الحدود من الهجمات الخارجية بالتعاون مع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم".

’ إنهاء الاحتلال وصد الهجمات يتم عبر توافق سياسي ديمقراطي كامل بين السوريين جميعاً‘

ونوه بدران جيا كرد إلى أن على دمشق أن تدرك بأن "إنهاء الاحتلال وصدّ الهجمات الخارجية لا يتم إلا عبر توافق سياسي ديمقراطي كامل بين السوريين جميعاً على أرضية الاعتراف بحقيقة التنوع الثقافي والعرقي للمجتمع السوري وحل كافة القضايا البنيوية العالقة وفق مسؤوليات وطنية وتاريخية مستندة على مبادئ وقيم دستورية تضمن الحقوق المشروعة لجميع المكونات".

(ك)

ANHA