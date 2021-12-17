​​​​​​​جيا كرد يشيد بالشبيبة الثورية: نضالهم وقف في وجه جميع المخططات الخبيثة

تحت شعار "بريادة الشبيبة الآبوجية سنكلل حرب الشعب الثورية بالنصر ونضمن الثورة الثقافية" عقدت اليوم، حركة الطلبة الديمقراطية في إقليم عفرين كونفرانسها الثاني، وذلك في صالة ميتان في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

انطلقت أعمال كونفرانس الثاني بحضور 400 طالبـة من إقليم عفرين وإداريون وأعضاء في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك في صالة ميتان بناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء.

وزينت الصالة بصور الشهداء وأقوال القائد أوجلان ويافطات كتب عليها "بريادة الشبيبة الآبوجية سنكلل حرب الشعب الثورية بالنصر ونضمن الثورة الثقافية، معرفة الذات أساس كل المعارف".

وتم تشكيل ديوان الكونفرانس المؤلف من العضو أحمد كور مستو والعضوة روسيل عبد الحميد، بالإضافة إلى الإدارية رانيا ويس.

وقبل البدء بالكونفرانس وقف الحضور دقيقة صمت.

بعدها تحدث نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، الذي أشار إلى "أنه لنصر كبير لنا بأن المئات من الطلبة والشبيبة مجتمعون في الأوقات التاريخية، والمكاسب التي تحققت في شمال وشرق سوريا تتجه نحو نصر دائم واعتراف بالإدارة الذاتية وإدارة شعوب المنطقة".

وأضاف جيا كرد: "إنها المرة الأولى في ثورة روج آفا ومناطق شمال وشرق سوريا يمارس جميع الشعوب ثقافتهم وحريتهم بلغتهم الأم"، منوهاً إلى أن هذه المكاسب تحققت بدماء آلاف الشبيبة، وهم وحدهم من سيحميها.

وأضاف جيا كرد "في الأوقات التاريخية يسعى الجميع إلى القضاء على المكاسب التي تحققت في شمال وشرق سوريا وإبادة شعوبها".

ونوه جيا كرد إلى "أن عام 2021 أصبح عام بناء النصر الكبير واستطعنا كسر مخططات أعداء المنطقة التي تحاول النيل من إرادة الشعوب حتى مرحلة جيدة، وأن مقاومة وإرادة شعب شمال وشرق سوريا والشبيبة الثورية ونضالهم كانت قادرة على الوقوف في وجه جميع المخططات الخبيثة التي تسعى إلى النيل من تلك الإرادة".

هذا ولا يزال الكونفرانس مستمراً.

(ف)

ANHA