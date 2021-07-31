​​​​​​​جوزيف لحدو يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية ودمشق بالعودة للحوار

على مدى العشر سنوات الماضية زادت الأزمة السورية تفاقماً عاماً بعد عام دون وجود حلول لهذه الأزمة مما أثقل كاهل الشعب السوري وحمّله ما لا طاقة له به، ويُعزي العديد من السياسيين المحليين وسياسيين من الخارج أن سبب إطالة أمد الأزمة هو تعنّت حكومة دمشق التي ترفض التشاركية وترفض الحوار مع كافة الأطراف السورية.

ويعتبر مشروع الادارة الذاتية هو الحل الوحيد لحل الأزمة السورية لأنه يحث على التعددية واللامركزية ويعتمد على مشاركة كافة أطياف الشعب في إدارة المناطق.

وفي لقاء مع وكالتنا، دعا نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوزيف لحدو "الشعب السوري أن يحدد مصيره وأن يلامس طريق الخلاص من خلال توحيد آرائهم لإنهاء العنصرية، ودمقرطة سوريا من خلال مشروع الإدارة الذاتية".

وانتقد لحدو إغلاق حكومة دمشق لسبل الحوار "النظام السوري لا يقبل بالجلوس على طاولة الحوار وبهذه الطريقة يطيل أمد الأزمة السورية، التي يتمنى جميع الشعب السوري الخلاص منها".

وأضاف لحدو "إن ما يطلبه الشعب السوري بكافة أطيافه هو إنهاء الأزمة السورية التي خنقت الشعب السوري منذ اندلاعها وهجّرت الملايين ونزح منها عشرات الآلاف".

وأكد لحدو "إن مشروع الإدارة الذاتية القائم في مناطق شمال وشرق سوريا يعمل على مبادئ أساسية أهمها توحيد شعوب المنطقة ولا يتبع سياسة الاستبعاد لأي مكون كان في المنطقة ولأي قومية أو طائفة".

ولفت لحدو "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تطرح حلولاً لحل الأزمة السورية، من خلال الحكم الديمقراطي اللامركزي تسود فيه العدالة والمساواة بين كافة المكونات، للنهوض بالواقع السوري مجدداً".

'يجب الاعتراف بالقوميات الموجودة في سوريا'

وطالب لحدو باحترام التنوع القومي والديني في سوريا "يجب الاعتراف بالقوميات الموجودة في سوريا بشكل عام لأن سوريا هي عبارة عن نسيج متنوع من القوميات والديانات ليتم تأسيس الجمهورية السورية لضمان حقوق كافة المكونات وللحفاظ على سوريا أرضاً وشعباً".

وأشاد لحدو بالخطوات التي أنجزتها في مجال الاعتراف بحقوق المكونات " الإدارة الذاتية لم تهمش أي مكون من المكونات وأعطت الجميع حقهم بكافة الأشكال الدينية والثقافية والتربوية خاصة اللغة التي كانت مرفوضة قبل تأسيس الإدارة الذاتية".

وأضاف لحدو "الإدارة الذاتية تأسست بسواعد أبناء المنطقة بشكل عام بعد القضاء على مرتزقة داعش، وترتكز الإدارة على مبدأ التشاركية حيث تدار كل منطقة من قبل أبنائها وأهلها".

وطالب لحدو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الاعتراف بمشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، معتبرها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية.

واختتم لحدو حديثه بالقول "ندعو أبناء سوريا أولاً بالاعتراف بالإدارة الذاتية لأنه مهما طالت الأزمات لا بد من وجود حلول والإدارة الذاتية هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية".

(م)

ANHA