​​​​​​​جوزيب بوريل: يجب على حكوماتنا تشكيل قوة رد سريع بعد أحداث أفغانستان

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "نشر القوات الأميركية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك، يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك"، مشدداً على أنه "يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة".

وتابع بوريل: "لم نتمكن، نحن الأوروبيون، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابل لتأمين المنطقة. تمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن".

وأشار إلى أن "دول الاتحاد، وعددها 27 دولة، يجب أن تكون لديها "قوة تدخل أولية" قوامها خمسة آلاف جندي"، مكملاً: "نريد أن نكون قادرين على التدخل السريع، والوقت حان للتحلي بالمرونة. يمكننا العمل بالعديد من الأشكال المختلفة".

وتجدر الإشارة إلى أن 14 دولة أوروبية منها ألمانيا وفرنسا، اقترحت في أيار/مايو الماضي، تشكيل مثل هذه القوة، التي يمكن أن تزود بالسفن والطائرات، لدعم الحكومات الأجنبية التي قد تحتاج لمساعدة عاجلة.

(م ش)