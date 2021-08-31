​​​​​​​جون بولتون: روسيا والصين تتطلعان إلى تراجع الولايات المتحدة

يقول مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في مقال له بصحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، إن الانسحاب الأميركي من أفغانستان انتهى بشكل مأساوي - وهذا له تداعيات استراتيجية كبيرة. كان أحد الأخطاء الرئيسية الكامنة وراء شعار "إنهاء الحروب التي لا نهاية لها" هو أن الانسحاب لم يؤثر إلا على أفغانستان. ولكن على العكس من ذلك، فإن الرحيل يشكل إعادة ترتيب استراتيجية كبرى ومؤسفة للغاية للولايات المتحدة. تسعى الصين وروسيا (العدوان الرئيسيان للولايات المتحدة) بالفعل إلى جني الفوائد.

إنهم والعديد من الآخرين يحكمون على التخلي عن أفغانستان ليس فقط عن عواقبها المباشرة على التهديدات الإرهابية العالمية، ولكن أيضاً لما تقوله عن أهداف الولايات المتحدة وقدراتها وحلها على مستوى العالم.

وعلى المدى القريب، استجابةً لكل من التهديدات والفرص الناشئة من أفغانستان، ستسعى الصين إلى زيادة نفوذها الكبير بالفعل في باكستان، وستفعل روسيا الشيء نفسه في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى. وكلاهما سوف يوسعان مبادراتهما في الشرق الأوسط، غالباً جنباً إلى جنب مع إيران. هناك القليل من الأدلة على أن البيت الأبيض مستعد للرد على أي من هذه التهديدات.

على المدى البعيد، تتمتع بكين وموسكو بتقسيم طبيعي للعمل في تهديد أميركا وحلفائها، في ثلاثة مسارح متميزة: الصين على محيطها البعيد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا إلى الهند وباكستان، روسيا في أوروبا الشرقية والوسطى، وكذلك الوفاق الودي الروسي الإيراني الصيني في الشرق الأوسط.

وهذا يؤكد مدى توتر قدراتنا الدفاعية لحماية مصالحنا البعيدة، لا سيما بالنظر إلى الإنفاق المحلي غير المسبوق الذي يطلبه الرئيس بايدن الآن. وبالتالي، فإن أهم مهمة لواشنطن هي بطريقة ما تأمين زيادات كبيرة في ميزانيات الدفاع عبر طيف التهديد الكامل، من الإرهاب إلى الحرب الإلكترونية، ولعل الدبلوماسية وحدها لم تعد بديلاً كافياً.

ولن يتأثر شي جين بينغ بتأكيد بايدن أن أميركا بحاجة إلى إنهاء الأنشطة العسكرية في أفغانستان لمواجهة الصين بشكل أكثر فعالية. بدلاً من ذلك، أمام بكين فرص جديدة: تعزيز مصالحها في أفغانستان وباكستان، عبر زيادة الجهود لإرساء الهيمنة على محيطها، خاصة فيما يتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي والهند.

وتتلاءم هذه المبادرات بسلاسة مع التهديد الوجودي لبكين للغرب، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من كارثة أفغانستان، فالأخيرة هي الدافع الملح لحشد تفكيرنا المفاهيمي والاستراتيجي الأعمق.

يجب تكثيف علاقاتنا الدفاعية مع الهند وفيتنام وغيرهما، يجب أن يتوسع نطاق "الرباعية" (الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة) بشكل كبير ليشمل قضايا الدفاع الجماعي وينبغي على الرباعية نفسها أن تنظر في التوسع. كما يجب علينا أن نحمل الصين بشكل متزايد المسؤولية عن سياستها الخطيرة المتمثلة في انتشار الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا النووية.

مما لا شك فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مسروراً برؤية رئيس أميركي بالشكل الضعيف في قمتهما في حزيران، مستذكراً خروتشوف بعد لقائه جون إف كينيدي في عام 1961. تنازلات بايدن اللاحقة على نورد ستريم 2 وأفغانستان جعلت بوتين مسروراً بكل تأكيد. وسيعمل بقوة في آسيا الوسطى لوقف أي إرهاب إسلامي متجدد، لكن تركيزه على المدى الطويل يظل جيران روسيا الأوروبيين.

ويرى بوتين حالة من الفوضى في أوروبا، التي تخشى عودة الصراع المستشري، إلى حد كبير لأنها تخشى تعثر أميركا، وحتى الانسحاب بشكل كبير من الشؤون العالمية. أدى فشل بايدن في تحذير حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي من خروجه من أفغانستان إلى زعزعة مستويات الثقة الضعيفة بالفعل. الدعوات الحتمية لدور سياسي - عسكري "أوروبي" أكبر ستلاقي مصير الجهود السابقة. لا يمكن أبداً أن يكون الاتحاد الأوروبي لاعباً جيوستراتيجياً عالمياً لأنه لا يقرن الأقوال بالأفعال.

في الشرق الأوسط، إيران هي المورد المفضل للنفط للصين وشريك روسيا في دعم بشار الأسد في سوريا. بالنسبة لبكين وموسكو، تعتبر طهران بديلاً لأعمال زعزعة الاستقرار، وهي بمثابة إحباط لتوسيع نفوذهما في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما أظهره مؤخراً اتفاقية التعاون العسكري بين روسيا والمملكة العربية السعودية. تتحوط الرياض ضد الرفض الأميركي والتحالف المحتمل مع طهران على غرار أوباما. ويخشى عرب الخليج أن انسحاب أميركا من أفغانستان قد ينذر بالشيء نفسه في العراق، أو حتى من القواعد الجوية والبحرية الأميركية الرئيسية في بلدانهم، من منا لا يتحوط؟

للأسف بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن الانسحاب من أفغانستان كان قراراً لمرة واحدة مع عواقب محدودة، فإن العالم أكثر تعقيداً بكثير. النتائج سلبية للغاية بالفعل، وتستثمر الصين وروسيا في جعلها تعود بالسوء علينا.

(م ش)