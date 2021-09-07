​​​​​​​جولة ميدانية للجنة الرقابة والتفتيش مع لجنة الصحة على المراكز الصحية والمستشفيات بريف دير الزور

وبهدف منع التجاوزات في القطاع الصحي وضبط المخالفات، والاطلاع على واقع المراكز الصحية والمستشفيات، نظمت لجنة الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة جولة مشتركة في الريف الغربي لدير الزور.

وحول أسباب وأهداف هذه الجولة تحدث لوكالتنا عضو لجنة الرقابة العامة في المنطقة الغربية حسين الكردوش، وقال: "نحن كلجنة رقابة صحة في المنطقة الغربية قمنا بحملة على المراكز الصحية ومنها مستشفى الكسرة كون أغلب سكان الخط الغربي يلجؤون إلى هذا المشفى للعلاج، وقمنا بجولة داخل المستشفى واطلعنا على الأدوية الموجودة فيه وفي باقي المراكز الصحية في المنطقة للتأكد من النوعيات ومدة الصلاحية وكيفية التخزين، كما اطلعنا على أعمال الكادر الطبي، وتفحصنا حواضن الأطفال، واستمعنا إلى مطالب العاملين في المشفى والمراكز الصحية وسنعمل على تلبيتها".

وأكد الكردوش بأنهم كلجنة رقابة في المنطقة الغربية سيواصلون هذه الجولات لتشمل كافة المستوصفات والصيدليات والمشافي.

ومن جهته تحدث لوكالتنا مثنى الحمود نائب في لجنة الصحة في المنطقة الغربية وأشار بأنهم كلجنة صحة ورقابة غايتهم من هذه الجولة الكشف على الأدوية التي انتهت صلاحيتها وعلى أوضاع الكادر الطبي وعمله، وقال: "كشفنا على قسم الحواضن ولاحظنا أن مستشفى الكسرة يعاني من نقص في بعض الأدوية والسبب ضعف الإمكانيات الموجودة حالياً وبالنسبة لحواضن الأطفال فهي لا تعمل بشكل منتظم نتيجة عطل في المولدة الكهربائية وسنتعاون لحل هذه المشكلة".

(ع عل)

ANHA