​​​​​​​جولة مشتركة للجنة الصحة وشعبة التموين على القطاع الطبي في الشدادي

لضبط أسعار الأدوية وكيفية سير معاينة الأطباء للمرضى في ظل الحظر المفروض من قبل "خلية الأزمة" في كافة مدن شمال وشرق سوريا، نُظّمت جولة مشتركة في ناحية الشدادي بين لجنة الصحة في المجلس المدني وشعبة التموين.

إداري لجنة الصحة في المجلس المدني صالح العلي، أوضح أن الهدف من الجولة منع احتكار الأدوية ومراقبة أسعارها, وتحديد أجر معاينة الأطباء للمرضى.

ونوه العلي، أنه حُدد سعر الدواء مقابل مربح يتراوح ما بين الـ15 إلى 35 ليرة على السعر الأصلي للدواء لصالح الصيدلية، وسعر المعاينة للطبيب عند معاينته المريض بين الـ2000 إلى 3000 ليرة، وأردف "كل من يخالف ذلك يستوجب الإنذار والمخالفة"

وأكد العلي على توفر كميات الأدوية بشكل جيد لدى كافة الصيدليات في الناحية.

وفي ذات السياق قال رئيس شعبة التموين خالد الحجي: "إن أصحاب المهن الإنسانية كالطبيب والصيدلاني, كان يُعتقد أنهم لا يحتاجون إلى المراقبة، ولكنهم أثبتوا العكس، وخصوصاً في ظل ظروف الحظر المفروض, حيث وجدنا أن أغلب الأطباء والصيادلة تجار أزمة".

ولفت الحجي، إلى أنه نُظمت بحقهم الضبوط المناسبة والإنذارات الشديدة اللهجة، لضمان عدم تكرار مخالفاتهم والتقيد بشروط المهنة الإنسانية.

ولفت الصيدلاني الكيميائي عادل المردود، على توفر كافة أصناف الأدوية وأغذية الأطفال، وذلك عبر إيصالها لهم من قبل مندوبين من الحسكة وقامشلو.

وأكد المردود على التزام كافة الصيدليات في الناحية بدور المناوبة المخصص من قبل لجنة الصحة في مجلس الناحية.

(هـ ن)

ANHA