​​​​​​​جولة لتموين مقاطعة الحسكة في سوق الدرباسية لمراقبة الأسعار

شهدت أسواق مدن شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والخضروات، بسبب احتكار بعض التجار، وإغلاق المعابر بسبب جائحة كورونا.

ولمنع التلاعب بالأسعار ورفعها من قبل التجار قامت، اليوم، لجنة التموين في مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع لجنة التموين في الدرباسية، بجولة في سوق الناحية.

وخلال الجولة قامت اللجنة بمخالفة كل من لم يتقيد بالأسعار التي حددها التموين، ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية.

هذا وفي كل يوم تنشر اللجنة لائحة بأسماء المواد وأسعارها، وتطالب المواطنين بإبلاغهم في حال تلاعب التجار بها، وباعوا بأسعار مخالفة لتلك اللوائح.

(آ ح/هـ ن)

ANHA