​​​​​​​جولة للجنة الكادحين على العمال في إقليم الفرات بمناسبة عيد العمال

وبدأ أعضاء لجنة الكادحين الجولة من المطحنة الرئيسية في كوباني، لينتقلوا بعد ذلك إلى عدد من المؤسسات الأخرى في الإقليم.

وخلال الجولة، قدمت اللجنة 430 ظرفا يحوي مبالغ مالية للعمال.

وقبيل عملية التوزيع أدلى أعضاء اللجنة ببيان جاء فيه:

"بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي يتقدم اتحاد كادحي إقليم الفرات إلى شعب وعمال روج آفا وشمال شرق سوريا وكل عمال سوريا وإلى جميع العمال والكادحين في مختلف بلدان العالم بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الطيبة التي تذكر الجميع بالتضحيات الجسام التي قدموها وما زالوا يقدمونها في نضالاتهم ضد الاستقلال ومن أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

إننا نقف أمام هذه المناسبة العظيمة التي مر على انطلاقتها مئة وأربعة وثلاثين عاما، من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وما تحمله من دروس وتضحيات ونضال، وإن اتحاد كادحي إقليم الفرات مع الطبقة العاملة في كل مكان يعمل من أجل الدفاع عن مصالح ومكتسبات العمال الكادحين وتطورها لتشمل كل نواحي الحياة، من ضمان صحي وأجور والظروف الصحية لبيئة العمل.

أيها العمال وكادحي الوطن إنكم الجزء الأهم تأثيرا في بناء مجتمع ديمقراطي حر وإيكولوجي".

واختُتم البيان بالشعارات "دمتم ودام عطاؤكم ونضالكم بألف خير، عاش الأول من أيار، عيد العمال العالمي، عاشت أخوة العمال والكادحين، تسقط الأنظمة الدكتاتورية، الموت للعبودية".

(د أ/ج)

ANHA