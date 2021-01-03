​​​​​​​جولة جديدة من محادثات سد النهضة تنطلق اليوم

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أنّ مسؤولين من جنوب إفريقيا التي تتولى حاليًّا رئاسة الاتحاد الأفريقي سيشاركون في جولة المحادثات الجديدة.

وقالت الوكالة نقلًا عن مسؤول لم تذكر اسمه، إنّ السودان سيقترح منح خبراء الاتحاد الإفريقي "دورًا أكبر" في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

ورحب الاتحاد الأوروبي، أحد مراقبي مفاوضات السد، بالمحادثات المقبلة في بيان قائلًا إنها توفر "فرصة مهمة للتقدم" نحو التوصل لاتفاق.

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ عام 2011، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي.

(ي ح)