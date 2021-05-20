وتجدد القصف البري على الريف الإدلبي، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وحتى صباح اليوم، إذ قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في فليفل وكنصفرة وبينين وأطراف البارة ضمن جبل الزاوية جنوب إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات حكومة دمشق استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق التّماس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وعلى صعيدٍ متصل، نفذت مرتزقة ما يسمى بـ "غرفة عمليات الفتح المبين" أمس الأربعاء، قصفًا صاروخيًّا على مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

في حين قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في بينين وفليفل والفطيرة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما تزامن القصف على كنصفرة مع دخول اعتيادي لقوات الاحتلال التركي إلى البلدة.

(د ع)