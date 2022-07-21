​​​​​​​جوان مصطفى: مشافينا ومراكزنا الصحية على جاهزية تامة ضمن حالة الطوارئ

استجابة لحالة الطوارئ التي أعلن عنها المجلس العام في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في 6 تموز الجاري، تعمل هيئة الصحة على تأمين جميع المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى تحضير المشافي والمستوصفات الطبية والنقاط المتنقلة.

وللحديث عن تحضيرات هيئة الصحة لحالة الطوارئ؛ التقت وكالتنا الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، الذي قال: "هيئة الصحة تعمل ضمن حالة الطوارئ التي أُعلن عنها الشهر الحالي"، موضحاً "أنها قامت بوضع خطة كاملة متكاملة وتجهيز كافة المشافي والمستوصفات وتوعية المواطنين في حال حدوث أي هجوم من قبل المحتل التركي".

وأضاف مصطفى "تم توجيه جميع المستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية لاستقبال المواطنين الذين يحتاجون إلى دورات في الإسعافات الأولية، وأردف "في حال حدوث أي هجوم على مناطقنا يستطيع كل فرد منا إسعاف نفسه ومن حوله، وستكون هذه الدورة مكثفة، لمدة يومين، وجميع الأعمار مقبولة فيها".

ودعت هيئة الصحة يوم الاثنين الفائت، عبر تعميم حمل الرقم 7، مواطني شمال وشرق سوريا لاتباع دورة مكثفة للإسعافات الأولية، وأكدت جاهزية كافة المشافي في شمال وشرق سوريا لاستقبال الأهالي الراغبين بذلك.

وعن جاهزية النقاط الطبية والمستوصفات، فأكد مصطفى على تجهيز العديد من النقاط الطبية المتحركة لاستقبال الجرحى والمصابين في هذه الفترة. مضيفاً "من أعمالنا ضمن حالة الطوارئ؛ تأمين كمية كافية من الأدوية للمشافي والنقاط الطبية وإيقاف جميع إجازات الأطباء والممرضين ورفع جاهزية جميع النقاط والمراكز الطبية الثابتة والمتنقلة في حال حدوث أي طارئ جديد".

وأشار مصطفى "جميع النقاط والمستوصفات على جاهزية تامة، وخاصة في المناطق المتوقع تعرضها للهجوم، وبالنسبة لعدد هذه النقاط الطبية والمراكز، فهي قيد الكتمان، وعددها جيد".

وعن تأمين الأدوية في ظل الحصار على المنطقة، قال مصطفى: "تعمل هيئة الصحة، منذ فترة، على تأمين احتياجاتها من الأدوية، وخاصة المناطق التي من المحتمل تعرضها للهجوم التركي المحتمل، وقد تم تأمين الاحتياجات الضرورية".

وفي ختام حديثه، قال جوان مصطفى "مناطقنا مهددة من قبل المحتل التركي، في حال حدوث أي هجوم، فسيكون هناك جرحى وإصابات، على الجميع أن يكونوا جاهزين من الناحية المعنوية والطبية لتقديم العلاج لأنفسهم ولأي مصاب حولهم ومساعدة الكوادر الطبية في مناطقنا".

(خ)

ANHA