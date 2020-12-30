​​​​​​​جوان مصطفى: معدل الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض مستمر

سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حتى الأن 7955 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب تسجيل 271 حالة وفاة و1130 حالة شفاء لمصابين بالفيروس.

ونظراَ، للانتشار الواسع لفيروس كورونا، وتزايد حالات الإصابة به، اعلنت الإدارة الذاتية ومنذ آذار 2020 حظر للتجوال لأكثر من مرة، مع اتخاذ تدابير وقائية والقيام بحملات تعقيم واسعة، ساعدت في تقليص عدد المصابين، والتقليل من معدل انتشار الفيروس.

وبحسب المخطط البياني لهيئة الصحة، فإن عدد المصابين اللذين يتم تسجيلهم، في انخفاض مستمر، وفي هذا السياق يقول الرئيس المشترك للهيئة جوان مصطفى: إن التزام المواطنين بقرارات الحظر الكلي واتباع أساليب الوقاية الصحة ، ساهم كثيراً في انخفاض عدد المصابين بالفيروس في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وجعله تحت السيطرة.

مصطفى أشار أيضاً إن العالم اجمع يعيش، حالياً، في خوف جديد من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكانت بريطانيا قد سجلت أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة، بينما سجلت لبنان كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط الإصابات بالسلالة الجديدة، والتي تعتبر أكثر عدوى من الاولى.

وتابع: على الأهالي التقيد بالتدابير الوقائية والتعليمات الصحية، وعدم الاستهانة بالفيروس ولن نستبعد دخول السلالة الجديدة لمناطقنا لذا عليها ان نتقرب بجدية لهذا الموضوع.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد بوزان العضو في خلية الأزمة ورئيس لجنة البحوث العلمية الخاصة بجائحة كورونا في كوباني لوكالتنا إن "انتشار الوباء لا يزال ضئيلاً جدا في المدينة".

وأضاف "على الأهالي أن يكونوا هم الدرع الأول في حماية أنفسهم من المرض والابتعاد عن التجمعات ".

ويؤثر عدم الالتزام ببنود قرار الحظر الجزئي على ظهور حالات الإصابة بالفيروس وازديادها، وخاصة من ناحية تنظيم التجمعات التي ينصح الكادر الطبي في الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالفيروس ونقل العدوى.

وكانت خلية الآزمة في المجلس التنفيذي لشمال وشرق وسوريا قد مددت قرار الحظر الجزئي في عموم المنطقة منذ تاريخ 21 كانون الأول ولغاية 4 كانون الثاني 2021.

"العلاقة بين هيئة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مرحلة متقدمة جداً"

وحول طبيعة العلاقة بين هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا ومنظمة الصحة العالمية، كشف مصطفى: " العلاقة تتم بشكل مباشر وفي مرحلة متقدمة، لتطبيق تعليمات منظمة الصحة حول الفيروس، ولتلبية احتياجات المنطقة من الناحية الصحية والمستلزمات الضرورية لمكافحة الفيروس".

وأضاف: "هناك مساعي لمنظمة الصحة العالمية لإرسال جرعات لقاح فيروس كورونا إلى سوريا، ومن ضمنها مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن في الفترة الاخيرة ثمة نقاشات ومباحثات مكثفة بيننا ومنظمة الصحة العالمية لإرسال اللقاح الفيروس بشكل مباشر وليس عن طريق حكومة دمشق".

(سـ)

ANHA