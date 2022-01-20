​​​​​​​جوان مصطفى: لا وجود لأي حالات إصابة بأوميكرون في الإقليم حتى الآن

أصبحت جائحة كورونا التي ظهرت لأول مرةٍ في الصين وانتشرت بعدها في العالم أجمع، مشكلةً عامةً للبشرية بأكملها. وتوفي أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون شخصٍ حتى الآن لإصابتهم بهذا الفيروس، وأصيب به حوالي ٣٣٥ مليون شخصٍ حول العالم.

ولم تتوفر المستلزمات الطبية في شمال وشرق سوريا؛ بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها. إلّا أنّ عدد الإصابات والوفيات منخفض مقارنةً بالنسب العالمية العامة.

تم تجاوز المرحلة الخطرة

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، تحدث حول وضع الجائحة في شمال وشرق سوريا وقال إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي بدأت بظهور المتحور دلتا، على وشك الانتهاء. ولهذا فإنهم يتوقعون تجاوز المرحلة الخطرة، وقال: "أعداد الإصابات منخفضةٌ جداً. ولا يوجد أي تخوفٍ من ارتفاع عدد الإصابات مرةً أخرى في ظل الظروف الحاليّة".

هل هناك عدد كاف من اللقاحات

وقال جوان مصطفى حول حقن لقاح كورونا إن حقن اللقاح متوفرةٌ بحيث تكفي المواطنين. وأنّه بإمكان أي شخصٍ التوجه إلى المراكز الصحية لتلقيها. وبغض النظر عن الحقن، أشار جوان مصطفى إلى المشكلات المحتملة الظهور، وقال: "إن منطقة شمال وشرق سوريا منطقة محاصرة، وتتناقص المستلزمات المتوفرة لدينا من أجل حماية أنفسنا من الفيروس تدريجياً بمرور الوقت. كنا نقوم بتأمين كل مستلزماتنا من خارج المنطقة. إلّا أنه تم إغلاق بوابتي سيمالكا والوليد الحدوديتين. ومن ناحية أخرى إنهم لا يقومون بفتح بوابة تل كوجر أيضاً. وبسبب هذا نواجه صعوباتٍ عديدة في تأمين مستلزماتنا واحتياجاتنا الطبية".

كيف يتم متحورات كورونا؟

قال جوان مصطفى إنّه لا وجود لأي حالات إصابة بمتحور أوميكرون في المنطقة حتى الآن. وقدّم هذه المعلومات حول كيفية تشخيص الإصابة بالمتحورات "لا يمكننا التأكّد من متحورات فيروس كورونا في ظل الوضع القائم وإمكاناتنا الحاليّة. بالمعدّات المتوفرة لدينا لا نستطيع سوى التأكد ممّا إذا كانت هناك إصابةٌ بالفيروس أم لا. لكننا لا نستطيع التأكد من متحورات كورونا. لقد شخّصنا إصابة أولئك الذين أصيبوا بمتحور دلتا من خلال الأعراض فقط. لكننا لم نصادف أعراض المتحور أوميكرون على أي شخصٍ إلى الآن".

تداعيات إغلاق معبر تل كوجر

وقال جوان مصطفى إنهم على تواصلٍ مع منظمة الصحة العالمية منذ فترة، إلّا إنها لم تتخذ الخطوات اللازمة إلى الآن. وأضاف "لأن منطقة شمال وشرق سوريا في حالة حربٍ منذ ١١ عاماً فقد انهار النظام الصحي بالكامل. كما أنّ الخطوات التي تتخذها منظمة الصحة العالمية في منطقتنا المحاصرة محدودةٌ جداً. فهي أيضاً تواجه صعوباتٍ كثيرةٍ لتتمكن من إيصال المساعدات اللازمة لمنطقتنا. لا توجد أي طرقٍ رسميةٍ تأتي عبرها المساعدات. بوابة تل كوجر مغلقةٌ أيضاً. ولهذا فهم مجبرون على إحضار المساعدات إلى منطقتنا عبر دمشق. وهذا الأمر يتسبب ببعض المشاكل. باختصار فإن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع تأدية مسؤوليتها في المنطقة".

كما أوضح جوان مصطفى أنّ حكومة دمشق أيضاً لا تفي بمسؤوليتها في عملية مكافحة الجائحة.

هل هناك تخوفٌ من متحور أوميكرون

وأشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى إلى أنه لا توجد أي حاجةٍ لاتخاذ إجراءاتٍ وقائيّةٍ عامةٍ لمواجهة الجائحة في ظل الظروف الحاليّة، إلّا أنه رغم ذلك يجب على كل شخصٍ اتخاذ التدابير الوقائية الشخصيّة.

كما حذر الدكتور جوان مصطفى من احتمال ظهور متحول أوميكرون، وقال "إنّ انتقال متحور أوميكرون إلى المنطقة هو احتمالٌ واردٌ. وإن تم ذلك، فإنّه سيؤدي إلى حالات وفاةٍ أيضاً. ولهذا فمثلما قام كل شخصٍ بحماية نفسه من متحور دلتا يجب عليه أن يحمي نفسه من متحور أوميكرون أيضاً" .

وبحسب بيانات شمال وشرق سوريا، فقد بلغ عدد الإصابات بالجائحة حتى ١٨ كانون الثاني الجاري ٣٧٣٠٠ شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات ١٥١٩ شخصاً.

ANHA