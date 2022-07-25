​​​​​​​جثمان الشهيدة بارين بوتان يصل إلى الشهباء

وخرج أهالي مقاطعة الشهباء ومهجرو عفرين إلى مدخل ناحية أحداث في الشهباء لاستقبال جثمان الشهيدة بارين بوتان..

ولدى وصول جثمان الشهيدة بارين، تعالت في المكان الشعارات التي تمجد الشهداء وسط زغاريد الأمهات، وتوجه موكب حاشد صوب مشفى آفرين في ناحية فافين.

وسيشيع جثمان الشهيدة بارين ، اليوم في الساعة الـ 18.00 إلى مثواه الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحداث.

وتعرضت سيارة بتاريخ 22 تموز الجاري للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة للاحتلال التركي على طريق قامشلو – تربه سبيه في إقليم الجزيرة.

أسفر ذلك عن استشهاد القيادية في وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية جيان تولهلدان والتي كانت في الوقت نفسه القائدة العامة لوحدات مكافحة الإرهاب، والقيادية روج خابور وعضوة وحدات مكافحة الإرهاب بارين بوتان.

(سـ)

ANHA