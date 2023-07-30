​​​​​​​جثمان الشهيد وسيم بيشماف الذي استشهد بالقصف التركي يوارى الثرى

توجّه أهالي ناحية الدرباسية اليوم، إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري في الناحية، لتشييع جثمان المقاتل في واجب الدفاع الذاتي وسيم أنيس (بيشماف)، الذي استشهد جراء قصف دولة الاحتلال التركي لقرية خربي خوي في ريف ناحية عامودا في 28 تموز الجاري.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد وسيم أنيس (بيشماف) من أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، بمشاركة العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والمجالس إلى مزار الشهيد رستم جودي.

ولدى وصول المشيعين إلى مزار الشهيد رستم جودي، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية سالم السالم كلمة، تقدّم فيها بالعزاء لذوي الشهيد وسيم؛ وأكد مواكبتهم نهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

بدوره، ألقى القيادي في المجلس العسكري في إقليم الجزيرة بشير درباسية، كلمة أثني فيها على تضحيات الشهداء في سبيل حماية وطنهم، وأكد بالقول: "نناضل في وجه الاحتلال والقوى الظلامية في سبيل حماية شعبنا من ممارساتهم وسنواصل نضالنا هذا حتى تحقيق النصر المبين".

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء إيمان دعدوش وسلمت لذويه، ليحمل المشيعون بعدها جثمان الشهيد وسيم على الأكتاف، ويواروه الثرى، وسط زغاريد الأمهات وشعارات تمجد الشهداء.

وشنت دولة الاحتلال التركي هجوماً في 28 تموز عبر مسيّرة، على قرية خربي خوي في ريف ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، استشهد على إثره 4 مقاتلين في واجب الدفاع الذاتي.

(ج ع/ م ح)

ANHA