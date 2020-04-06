​​​​​​​جثمان الشهيد وائل صالح وُري الثرى بحضور ذويه

واستهدف عناصر الحكومة السورية في 4 نيسان سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو، أثناء دورية مشتركة مع آلية تابعة لبلدية الشعب، وفيها عدد من عمال النظافة وسيارة تعمل في المجال الطبي للحالات الطارئة، واستُشهد إثر ذلك عضو القوى الأمن وائل صالح.

ونظراً لحالة حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا المعلنة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وُري اليوم جثمان الشهيد وائل صالح الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو بحضور ذويه وأعضاء من مؤسسة عوائل الشهداء وقوى الأمن الداخلي.

(كروب/أ ب)

ANHA