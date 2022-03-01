​​​​​​​جثمان الشهيد وائل العجال يوارى الثرى في مزار الشهيد دلشير

شيّع المئات من أهالي نواحي تربه سبيه وجل آغا وكركي لكي، جثمان الشهيد وائل أحمد العجال المقاتل في قوات الدفاع الذاتي الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه العسكري، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دلشير في قرية دكري التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

مراسم التشييع بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده عاهدت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، هاجر الحسين، كلمة عاهدت بالسير على خطا الشهداء للوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر.

مؤكدة أن مكونات شمال وشرق سوريا استطاعت دحر مرتزقة داعش بفضل تكاتفها، وتابعت " تضحيات الأهالي شكّلت سداً منيعاً أمام الهجمات الإرهابية المدعومة من تركيا وآخرها هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة".

فيما ألقى القيادي محمد زيدان، كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية، عاهد فيها بتصعيد النضال حتى تحقيق النصر، وقال: "منذ البداية عاهدنا ولازلنا على العهد بأننا سنستمر بالنضال والمقاومة في سبيل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وردع الهجمات التي تطال شمال وشرق سوريا"، وأكد أن الشهداء هم القادة المعنويون لأجل الاستمرار في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار زيدان إلى أن "شعوب المنطقة تعرضت للعديد من المؤامرات بهدف احتلال المنطقة، إلا أن تضحيات أهالي شمال وشرق سوريا كان الرد الأقوى لوضع حد لهذه المؤامرات".

وبعد انتهاء الكلمات قرئت وثيقة الشهيد وائل أحمد العجال وسلمت إلى ذويه وسط الشعارات التي تمجد الشهداء وزغاريد الأمهات، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد دلشير.

(كروب/آ)

ANHA