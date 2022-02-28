​​​​​​​جثمان الشهيد رشو قامشلو يوارى الثرى في مزار الشهيد دليل صاروخان

وشارك في مراسم التشييع المئات من أهالي المدينة وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي، وعضوات مؤتمر ستار، والمؤسسات المدنية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو, شمسي خان كلو, قدمت من خلالها العزاء لذوي الشهداء وقالت: "سنبقى على درب الشهداء إلى الرمق الأخير".

وتابعت: " بمقاومة ونضال شهداء الحرية تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات لثورة شمال وشرق سوريا".

وبعدها، عاهد باسم المجلس العسكري في الحسكة، نزير صوفي، على مواصلة النضال على درب الشهداء إلى حين تحقيق النصر الأخير، وقال: "جميعنا مدينون لشهدائنا وسنواصل النضال وفاء لتضحياتهم".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهيد رشو قامشلو من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء, رفين شيخموس , وسلمت لذوي الشهداء.

وفي الختام وري جثمان الشهيد الثرى في مزار الشهيد دليل صاروخان, وسط زغاريد الأمهات.

(إ ي)

ANHA