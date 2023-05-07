​​​​​​​جثمان الشهيد محمود دياب وري الثرى في مزار الشهيد رستم جودي

توافد، اليوم، المئات من أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بر كفري، لتشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي محمود محمد دياب، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

موكب الشهيد محمود دياب الذي زين نعشه بعلم قوى الأمن الداخلي وأكاليل الورود، انطلق بمشاركة العشرات من الأهالي من أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية نحو مزار الشهيد رستم جودي في قرية بر كفري.

وفور وصول الجثمان إلى مزار الشهيد رستم جودي، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية عدلة مستو، عزّت فيها ذوي الشهيد وقالت: "الشهداء هم من ينيرون دربنا، ونحن بدورنا نعاهدهم على السير على خطاهم وتحقيق أهدافهم وضمان سوريا ديمقراطية".

من جهته، عاهد عضو قوى الأمن الداخلي برجس درباسية خلال كلمته، الشهداء على السير على خطاهم حتى تحقيق آمالهم واستتباب الأمن والأمان في المنطقة.

وباسم عائلة الشهيد، ألقى شقيق الشهيد سامر دياب كلمة تطرق فيها إلى صفات الشهيد محمود ونضاله، وقال: "أخي سلك طريق المجد والخلود، لذلك نعاهده على الالتفاف حول مسعاهم الذي استشهدوا من أجله والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة".

ومن ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية إيمان دعدوش وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه، ليوارى جثمان الشهيد محمود الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ج ع/ م ح)

ANHA