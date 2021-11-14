​​​​​​​جثمان الشهيد خليل محمد علي يوارى الثرى في الدرباسية

وانطلق المشيعون من أمام مركز عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، وتوجّه في موكب مهيب إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بر كفري، بمشاركة المئات من أهالي ناحيتي الدرباسية، وزركان.

وبعد وصول الموكب إلى المزار، بدأت مراسم التشييع الذي نظمه مجلس عوائل الشهداء في الناحية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية من قبل الإداري في المجلس، سالم السالم، الذي تمنّى الصبر والسلوان لعائلة الشهيد، خليل محمد علي، وأكد أن الشهداء بتضحياتهم يقودون المجتمع إلى الحرية.

كما تطرق الإداري في قوى الأمن الداخلي في ناحية زركان، آلان داوود، في كلمة باسم قوى الأمن الداخلي إلى التضحيات التي قدمتها عائلة الشهيد، خليل علي، في سبيل حماية مكتسبات ثورة روج آفا، وقال: "التقى اليوم دم الأب والابن والشقيق وابن الشقيق في سبيل تحقيق حرية الشعوب في شمال وشرق سوريا".

وعاهد داوود الشهيد ورفاقه في قوى الأمن الداخلي، وعموم شعوب شمال وشرق سوريا، على الاستمرار في مسيرة تحقيق الأهداف التي سعى إليها الشهداء، وضحوا بأرواحهم من أجلها.

كما تخلل مراسم التشييع، تأكيد عائلة الشهيد على الدفاع عن شمال وشرق سوريا، استعدادها بذل المزيد في سبيل المنطقة، خلال كلمة لشقيق الشهيد، أحمد محمد علي.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة كلش، وتسليمها لذوي الشهيد، وسط الشعارات التي تحيي وتمجد الشهادة والشهداء.

(ب ح/أم)

ANHA