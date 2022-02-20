​​​​​​​جثمان الشهيد خضر الحميد يوارى الثرى في مزار الشهيد دلشير في تربه سبيه

شارك المئات من مكونات ناحيتي تربه سبيه وجل آغا في مراسم تشييع المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، خضر جمعة الحميد، الذي استشهد خلال حملة "مطرقة الشعوب" في مدينة الحسكة بتاريخ 20 كانون الثاني المنصرم.

مراسم التشييع بدأت في بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء في تربه سبيه، محمد زكي إبراهيم، كلمة أشاد من خلالها بدور الشهداء في إرساء الأمن والأمان.

وأشار إبراهيم إلى أهمية وحدة وتكاتف مكونات شمال وشرق سوريا، وقال: "مقاومة أهالي المنطقة كانت كفيلة بدحر كافة الهجمات والمؤامرات على المنطقة للوصول إلى حياة حرة كريمة".

وبدروه أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان، "أن مقاومة المقاتلين وتضحيات الشهداء تحولت إلى سد منيع أمام مخطط إعادة إحياء داعش من جديد وحمت العالم من تهديد وشيك".

بدوره، ألقى عبد الله الحميد، باسم عائلة الشهيد كلمة جدد فيها العهد على مواصلة درب الشهداء لحماية مكتسبات المنطقة حتى تحقيق النصر.

بعدها قُرئت وثيقة الشهيد خضر جمعة الحميد ، وسلمت إلى ذويه. لتختتم المراسم بحمل رفاق الشهيد جثمانه ليوارى الثرى في مزار الشهيد دلشير إلى جانب رفاقه الشهداء وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(آ)

ANHA