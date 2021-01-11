​​​​​​​جثمان الشهيد هاني النعيمة يوارى الثرى في الحسكة

واستلم المشيعين جثمان عضو قوى الأمن الداخلي هاني النعيمة، الذي استشهد بتاريخ 8 كانون الثاني الجاري في مخيم الهول، من أمام مجلس عوائل الشهداء وانطلقوا في موكب ضم العشرات من السيارات المزينة بصور الشهيد وأعلام قوى الأمن الداخلي وأكاليل الورد، إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية شمال مدينة الحسكة.

وفي المزار، بدأت المراسم بالوقوف الأهالي دقيقة صمت، بالتزامن مع عرض عسكري من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي، وتلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، بدري حوالة، الذي تقدم في بدايتها بالعزاء لذوي الشهيد وقال " إن الشهداء ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، وبفضل هؤلاء الشهداء استطاعوا توحيد كافة المكونات في المنطقة..

وكلمة من قبل الإداري في القوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة إدريس أسو، الذي عاهد شعوب شمال وشرق سوريا وعوائل الشهداء بالمضي قدماً، لتحقيق أهداف الشهداء.

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد هاني النعيمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة روجدا أحمد، وسلمت لذويه.

وفي نهاية المراسم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كـروب /هـ ن)

ANHA