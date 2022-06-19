​​​​​​​جثمان الشهيد فرهاد شبلي يصل إلى ديرك

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، صباح الجمعة الماضية، سيارة في قضاء كلارا في السليمانية، أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر ومن بين الشهداء، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الشهيد فرهاد شبلي الذي كان في زيارة لمدينة السليمانية لإجراء بعض الفحوصات الطبية والعلاج.

ووصل موكب التشييع القادم من أمام مشفى الطب العدلي في السليمانية إلى معبر سيمالكا بين روج آفا وباشور كردستان.

واستقبل الموكب من قبل الآلاف من أهالي منطقتي كركي لكي وديرك في معبر سيمالكا وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى يوسف حاجي باسم عائلة الشهيد فرهاد كلمة قال فيها" فرهاد كان عاشقاً للحرية ويناضل من أجل وطنه وبشهادته أصبح تاريخاً بين الشعب "

وتابع "ترك بصمته في قلب كل مكونات شمال وشرق سوريا ونشر مفهوم الديمقراطية بينهم"

ومن ثم توجه الأهالي بموكب صوب مدينة ديرك، وكان هناك أيضاً في الاستقبال المئات من الأهالي، الذين رافقوا الجثمان إلى مشفى ديرك وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك-ع/سـ)

ANHA