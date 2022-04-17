​​​​​​​جثمان الشاب الذي قتله الجنود الأتراك في روباروك بجولمرك يوارى الثرى

وكان جنود جيش الاحتلال التركي قد قتلوا أمس السبت، الشاب الكردي تحسين يالجين (21 عاماً)، في ناحية روباروك التابعة لجولمرك في باكور (شمال كردستان) والواقعة على الحدود مع باشور (جنوب كردستان) عبر استهدافه بالرصاص مع اثنين من رفاقه، بحسب ما أفادت وكالة فرات للأنباء.

واستلمت عائلة يالجين جثمان ابنها المقتول من المشفى الحكومي في ناحية كَفر، ليوارى الثرى اليوم، في مقبرة مزرعة حاجبي التابعة لقرية سامانلي الواقعة في ريف ناحية روباروك.

هذا وتستهدف دولة الاحتلال التركي المواطنين الكرد على الحدود بلا انقطاع، إذ قتل الجنود الأتراك المواطن سرتيب شن (46 عاماً) في الثاني من أيار 2019، جراء هجوم شنوه على منطقة حدودية في منطقة كفر.

كما قتلوا القاصر وداد أكينجي البالغ من العمر (14عاماً)، في الأول من شهر آب 2019، على الشريط الحدودي في ناحية روباروك.

فيما ارتكبت دولة الاحتلال التركي أكبر مجزرة على الحدود في مساء 28 كانون الأول 2011 في قرية روبوسكي الواقعة في ريف ناحية قلابان، وراح ضحيتها 34 مواطناً، معظمهم أطفال.

(س ر)