​​​​​​​جريمة شنكال… إدانات نيابية ودعوات لطرد السفير التركي

وأدان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب، كريم يوسف أبو سودة، الاستهدافات المتكررة من قبل تركيا وخرق الأجواء العراقية بالطائرات الحربية والمسيّرة.

وقال أبو سودة في تصريح لوكالة "روج نيوز"، نعرب عن "إدانتنا لعملية استهداف عجلة رسمية يقودها أحد قيادات هيئة الحشد الشعبي في قضاء سنجار من قبل طائرة تركية".

وجدد أبو سودة رفضه القاطع لأي تجاوز على الأراضي العراقية، في إشارة إلى التجاوزات التركية.

وأشار البرلماني إلى أن "الطريق الوحيد لحل المشاكل هو بالسبل السلمية والدبلوماسية وعن طريق الحوار ووفقاً للقوانين والتشريعات الدولية".

في المقابل، دعا محمد الصيهود النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، الحكومة العراقية إلى استخدام أوراق الضغط على تركيا، بعد القصف الأخير في قضاء شنكال.

وقال الصيهود إن: "تركيا تواصل الاعتداء الواضح والفاضح على سيادة العراق وكرامته وعلى الحكومة العراقية الحالية عدم السكوت كما فعلت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، عندما تم استهداف ولأكثر من المناطق السياحية والسكنية في نينوى ودهوك".

وأكد الصيهود على ضرورة أن "تمارس الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بدورها والقيام بواجباتها الدستورية في الدفاع عن حدود العراق، حيث يلزم النائب الحكومة بالتحرك والتوجه إلى تدويل القضية عربياً ودولياً لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية عن طريق إصدار قرارات رادعة تلزم تركيا بسحب قواتها وإنهاء وجود ثكناتها العسكرية".

ولفت الصيهود إلى أن "الأفعال العدوانية التركية ومنها استهداف القيادي في الحشد الشعبي لا تزيد العراقيين سوى تماسكاً للدفاع عن أرضهم وأمنهم، وفي حال عجز الحكومة في الدفاع عن البلاد، فإن الفعاليات الشعبية متاحة جميعها للدفاع عن البلد".

وطالب "تركيا بتعويض العراق عن الخسائر المادية والمعنوية والبشرية وتحمل نفقات علاج الجرحى"، مؤكداً "سنتبع جميع الخطوات القانونية والدستورية للرد على هذه الاعتداءات".

إلى ذلك، وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، الموقف الحكومي تجاه القصف التركي بـ "الضعيف"، مشيراً إلى أنه يجب طرد السفير التركي من العراق.

وقال السلامي في تصريح صحفي إن: "الموقف الحكومي تجاه القصف التركي شمال العراق ضعيف ونأمل في أن تكون هناك تحركات قوية وخطوات كبيرة جداً وواضحة بخصوص الملف التركي والقصف ليعلم الجميع أن الدم العراقي غالٍ.

وتابع: "طرد السفير التركي واستدعاء القائم بالأعمال العراقي من أنقرة أقل رد تقوم به الحكومة في هذه الفترة، وبعدها تبحث تداعيات الاعتداء وهذه الجريمة بحق أبناء الشعب العراقي والتصرفات من قبل الجانب التركي".

(م ش)