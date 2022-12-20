​​​​​​​جريمة قتل طبيبة يصعّد الاحتجاجات في روجهلات وإيران

وتوالت ردود الفعل احتجاجاً على مقتل الطبيبة "آيدا رستمي"، حيث دعا عدداً من الطواقم الطبية والجمعيات والمجالس العمالية وطلاب جامعات ومدارس في إيران إلى تنفيذ إضراب عن العمل في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 كانون الأول الجاري.

وأمس الإثنين، استجاب أصحاب المحال التجارية والعمال والنقابات في روجهلات كردستان وإيران؛ لدعوات الإضراب والاحتجاج على قمع الدولة الإيرانية للاحتجاجات الشعبية.

وتختلف الروايات حول مقتل الطبيبة التي اعتادت التوجه هي وعدد من طلاب الطب منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف أيلول الفائت إلى منازل المحتجين المصابين لمعالجتهم؛ بعد أن بدأت قوات الدولة الإيرانية بنقلهم من المستشفيات إلى السجون.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للدولة الإيرانية، بأن الطبيبة أقدمت على الانتحار، بينما نفى مصدر طبي لموقع "إيران إنترناشيونال" انتحار "آيدا رستمي". وأشار إلى أن الأدلة تؤكد أن الدولة الإيرانية هي من قتلتها.

في سياقٍ القمع المتواصل بحق المحتجين، حكمت محكمة الجنايات الثانية بمدينة بهبهان في إيران على "سناز رضوي فرد" المعتقلة في سجن بهبهان؛ بالسجن أربعة أشهر و34 جلدة.

ونقلت وكالة أنباء المرأة NUJINHA، عن تقرير لحملة "نشطاء البلوش"، بأنه تم الحكم على سارة بلوش وفاطمة بلوشكاري وهما من محافظة سيستان وبلوشستان؛ بالسجن 6 أشهر و3 أشهر على الترتيب، و74 جلدة لكل واحدة منهما.

وألقت قوات الأمن الإيرانية، القبض على الفتاتين سارة بلوش وفاطمة بلوشكاري بمدينة تشابهار في 28 أيلول الفائت؛ بسبب مشاركتهما بالاحتجاجات الأخيرة، وتم الحكم عليهما من قبل محكمة زاهدان.

كما حكمت على قاصر من البلوش يدعى إبراهيم نورزهي من مدينة زاهدان، بالسجن لمدة عامين؛ لمشاركته في الانتفاضة الشعبية على الرغم من إصابته باضطراب في الجهاز العصبي المركزي، إلا أن سلطات الدولة الإيرانية اقتادته إلى المحكمة دون علم عائلته، وأصدرت الحكم بحقه.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية المناوئة للدولة الإيرانية في روجهلات كردستان وإيران، عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، منتصف أيلول الفائت.

(س ع/ي م)