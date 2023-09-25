​​​​​​​جريمة قتل مروعة بحق امرأة وطفلتها في إعزاز المحتلة

نشرت المنظمة على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" الافتراضية، مقتل امرأة وطفلتها "ذبحاً"، في بلدة تلالين بريف إعزاز.

وحسب ما نقلته المنظمة عن مصادر محلية، فإن المرأة تدعى "حليمة عبد الرحمن الشليلي"، تنحدر من قرية معر شورين بريف إدلب، واستوطنت في إعزاز تعرضت للاختطاف مع طفلتها من قبل مجهولين من بلدة تلالين بريف إعزاز، حيث تم "ذبحهما ورميهما في بحيرة ميدانكي بريف عفرين المحتلة".

وأشارت المنظمة إلى أن المختطفين، أرسلوا إلى المدعو "معتز سليمان الشليلي" الملقب "أبو أسد" وهو زوج حليمة، رسالة تفيد بـ "بدك جثتها هي وبنتها، جيبو جثتهن من ميدانكي، قبل ما يكلن سمك".

وتشهد المناطق السورية التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، حالة من انعدام الأمن، إذ ترتكب في تلك المناطق جرائم يومية بحق المواطنين وخاصة بحق النساء والأطفال.

(ي م)