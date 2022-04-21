​​​​​​​جريمة قتل جديدة تطال امرأة سورية في مخيم الهول

وحسب مصدر أمني في المخيم، أن الجثة التي تم العثور عليها في القطاع الرابع تعود لسورية تدعى ولاء حمامي، من مواليد حلب ١٩٩١، وقتلت بـ ٣ رصاصات من سلاح كلاشنكوف في الرأس.

وأكد المصدر نفسه أن هذه الجريمة تقف خلفها خلايا مرتزقة داعش التي تتحرك داخل المخيم، وغالبيتهم من النساء، في محاولة منهن للحد من تخلي نساء داعش عن الفكر الداعشي.

ليرتفع عدد من قتلوا في مخيم الهول منذ بداية العام الجاري 2022 إلى ١٠ أشخاص بين " نساء ورجال" سوريين، عراقيين، أجانب، حسب سجلات القوات الأمنية في مخيم الهول الذي يعد الأخطر في العالم.

وكان قد عثر يوم الثلاثاء الفائت على جثتين لامرأتين مجهولتي الهوية في القطاع الرابع نفسه بعد قتلهن بجوار جامع القطاع، بالإضافة للعثور في اليوم نفسه على جثة امرأة عراقية تدعى سورية العويد مقتولة في القطاع الأول .

وشهد مخيم الهول شمال وشرق سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً، رغم جهود القوى الأمنية لضبطها، وسط غياب تحرك دولي جاد.

ويعد مخيم الهول، من أخطر المخيمات في العالم نظراً لاحتجازه أعداداً كبيرة من أفراد أسر داعش المرتبطين بالفكر الداعشي المتطرف، إلى جانب نازحين ولاجئين.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الأول من العام الفائت، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين، سوريين، ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

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ANHA