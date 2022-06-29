​​​​​​​جريمة بشعة في الدقهلية.. مصري يقتل زوجته نحراً

وفقاً للتحريات الأمنية المبدئية، فإن القاتل هو الزوج المدعو (ممدوح أحمد أبو النور)، يبلغ من العمر (50عاماً) من قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر، والضحية هي زوجته وتدعى (صفاء عبده السيد إمام)، وتبلغ من العمر (33 عاماً).

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة في دمائها، وتم القبض على الجاني والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة.

وقررت النيابة نقل الجثمان لمستشفى المنصورة الدولي وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

وذكرت التحريات الأولية أن المتهم قتل زوجته بجرح ذبحي بالرقبة، حسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وكثرت في الفترة الأخيرة جرائم قتل النساء في الشرق الأوسط بشكل خاص، وبرزت معها حالة من القلق الاجتماعي، فقد شهدت مدينة مصر جريمة شنعاء هزت مواقع التواصل الافتراضي والرأي العام بعد أن أقدم طالب على ذبح زميلته (نيرة أشرف) بالجامعة في مدينة المنصورة في 20 حزيران/ يونيو الحالي، وذلك أمام بوابة كليتها.

ولم تتوقف جرائم العنف والقتل بحق المرأة هنا فحسب، بل بدا المشهد وكأن عدوى العنف قد وجدت بيئة خصبة لها، حيث أقدم طالب على قتل زميلته (إيمان إرشيد) في الأردن في جرم مشابه لما ارتكبه المجرم المصري، خصوصاً أنه بعث رسالة للضحية يقول فيها حرفياً: "بكرة رح أجي أحكي معك، وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم".

(ل د)