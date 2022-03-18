​​​​​​​جريمة أخرى في جنوب كردستان.. مقتل فتاة بستة طلقات نارية على يد والدها

أفادت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في إدارة منطقة سوران في جنوب كردستان، اليوم الجمعة، بمقتل فتاة تبلغ من العمر (15عاماً)، على يد والدها بعدة طلقات نارية، بحسب وكالة روج نيوز.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن نقيب الشرطة المتحدث باسم المديرية، شيروان خالد، في بيان، فإنه "في الساعة 3:00 من فجر اليوم تم إبلاغنا من قبل مستشفى الطوارئ في سوران بوجود جثة لفتاة تُدعى (أ، ع، م) من مواليد العام 2007 وهي طالبة ومن سكنة حي الشهداء قضاء سوران".

وأضاف بيان المديرية "أن والد الفتاة أطلق ست رصاصات عليها من سلاح نوع "كلاشينكوف" لتفارق الحياة في الحال".

ووفقاً للبيان، فإنه تم فتح ملف تحقيق بشأن جريمة قتل الفتاة، وإلقاء القبض على المتهم الرئيس، "والدها" بموجب المادة 406 من قانون العقوبات في العراق.

وتتزايد جرائم قتل النساء في جنوب كردستان، ففي غضون أقل من شهر، قتلت امرأة بالغة من العمر (21 عاماً) حرقاً على يد زوجها في الـ 18 من شهر شباط المنصرم، بسكبه النفط عليها وإشعال النيران بجسدها أثناء نومها، وذلك بحي كردسات في مدينة السليمانية جنوب كردستان.

(ي م)