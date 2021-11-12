​​​​​​​جرحى في تفجير مسجد بولاية ننغرهار الأفغانية

وأفاد مسؤول من حركة طالبان بوقوع انفجار في مسجد بولاية ننغرهار الأفغانية، أثناء أداء صلاة الجمعة، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس.

وقال المصدر "يمكنني التأكيد أن انفجاراً وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى".

بينما، أفاد سكان بأن انفجاراً وقع في مسجد في منطقة سبين غار بإقليم ننغرهار شرق أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً، وفق رويترز.

وقال أحد سكان المنطقة إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهراً تقريباً، عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

يشار إلى أن أفغانستان شهدت منذ وصول طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس/آب الماضي سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

والشهر الماضي، قُتل 62 شخصاً وأصيب العشرات في انفجار استهدف مسجداً للشيعة في مدينة قندهار، جنوب أفغانستان، خلال صلاة الجمعة.

(د ع)