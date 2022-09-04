​​​​​​​جرحى في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن "فلسطينيين قاموا بإطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أصيب جندي بجروح خطيرة، وخمسة جنود ومدني بجروح طفيفة".

وأوضح أن "قوات أمن بأعداد كبيرة هرعت إلى المكان ونشرت الحواجز، وأطلقت عملية تمشيط بحثاً عن المنفذين".

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد "تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية، وبحوزتهم وسائل قتالية حيث تم تحويلهم للتحقيق".

وقال الإعلام العبري إن "عملية إطلاق النار في غور الأردن نفذت بسيارتين، الأولى وصل بها منفذو العملية، وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها، وانسحبوا بسيارة ثانية من المكان".

(د ع)