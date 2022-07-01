​​​​​​​جرحى الحرب: سنضحي بأرواحنا دفاعاً عن أرضنا

صعّدت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة، من تهديداتها بشن هجوم على شمال وشرق سوريا، لكن أهالي المنطقة يؤكدون أنهم سيجابهون أي هجوم.

وفي هذا السياق، قال محمود الخلف، من أعضاء مؤسسة جرحى الحرب في مدينة منبج "باسم جميع الجرحى الذين قدموا قطعاً من أجسادهم في سبيل الدفاع عن هذه الأرض، نرفض أي اعتداء أو تهديد على المنطقة وعلى الأراضي السورية بشكل عام، وهدف الاحتلال التركي من تهديداته على المنطقة هو القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية".

وأضاف: "نحن ضحينا بقطعٍ من أجسادنا، وجاهزون لنضحي بأرواحنا دفاعاً عن أرضنا، وندعو الأهالي إلى التكاتف للدفاع عن أرضهم وعرضهم ضد الاحتلال التركي".

وفي السياق ذاته، قال رامان منبج، من مؤسسة جرحى الحرب "ندين ونستنكر أي هجوم أو تهديد باحتلال المناطق التي حررناها من الإرهاب".

وأشار إلى أن هدف الاحتلال التركي احتلال المزيد من الأراضي السورية، وليس الكذبة المزعومة بإنشاء "منطقة آمنة"، وقال "قدمنا في هذه المناطق الشهداء والجرحى ووعدنا أننا سنكمل الدرب بالدفاع عن الأرض لآخر قطرة من دمائنا ضد أي معتدٍ".

وأضاف "نتمنى من الأهالي الوقوف مع قواتهم؛ لمواجهة الاحتلال الذي يسعى إلى ضرب الأمن والأمان في المنطقة".

(د)

ANHA