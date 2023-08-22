​​​​​​​جرحى الحرب يدعون إلى تصعيد النضال من أجل حرية القائد عبدالله أوجلان

أدلى جرحى الحرب في مقاطعة عفرين والشهباء ببيان في مخيم برخدان، لاستنكار العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل معلمة اللغة الكردية، عليا عبدو، وباللغة العربية من قبل عضو مؤسسة جرحى الحرب كيفارا شورش.

البيان أشار بداية إلى الهجمات والحصار الذي يتعرض له المهجرون في المخيمات، وأضاف: "نعاهد بتصعيد النضال، وسوف نكون دروعاً في مواجهة الحرب الخاصة التي يتعرض لها شعبنا. كما أن مقاومتنا سوف تتصاعد هنا، ولن نتراجع حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، ولن تتوقف نشاطاتنا".

كما نوه بيان جرحى الحرب إلى رفض العزلة، وأضاف: "نطالب بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وإنهاء الفاشية التركية التي تنتهك القوانين الدولية. سوف نتابع السير على فكر وفلسفة القائد آبو".

كما ناشد البيان في ختامه الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان وأوروبا بالانتفاض من أجل تحرير القائد من ظلم الفاشية التركية.

(ك)

ANHA