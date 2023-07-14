​​​​​​​جرحى الحرب يعاهدون بتصعيد النضال لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

أدلى جرحى الحرب في مدينة حلب ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بتسليم دولة الاحتلال التركي رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، وقرئ البيان من قبل الإداري في مؤسسة جرحى الحرب، مصطفى مامو، وذلك في مركزهم بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

أكد البيان "وفي الآونة الأخيرة تمّ تسريب رسالة تهديد للقائد عبد الله أوجلان، تضمن إنهاء حياته عبر دس السم، وهذا يدل على وجود خطر كبير على قائدنا".

وأشار البيان إلى أن هذه التهديدات لا تطال القائد عبد الله أوجلان فقط؛ بل تطال الشعب أيضاً، لذا على الجميع أن يعي ذلك ومن الخطأ أن نرى أن العزلة تستهدف شخصية القائد فقط علينا أن ندرك ذلك لكيلا لا نقع في الأخطاء، كما يتوجب علينا أن نصعد نضالنا لكسر هذه العزلة وتحقيق حرية قائدنا الجسدية".

أضاف البيان "إن صمت لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) دليل على مشاركته مع الدولة التركية في تطبيق العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

شدد البيان "على المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بواجباتها وتكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان"، مؤكداً "نحن جرحى الحرب نرفض هذه العزلة وسنكافح حتى نحقق حرية قائدنا الجسدية".

(ن ش/ف)

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