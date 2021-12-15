​​​​​​​جرحى الحرب في منبج يعقدون كونفرانسهم الأول ويجددون العهد بتصعيد النضال

وحضر الكونفرانس، العشرات من جرحى الحرب، وقادة ومقاتلون في مجلس منبج العسكري، وممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وحزب سوريا المستقبل ومكتب تجمع نساء زنوبيا وذلك في قاعة المجلس التشريعي وسط المدينة.

وبدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت جملة من الكلمات، إذ بارك مستشار الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج شيار محمد انعقاد الكونفرانس الأول على الحضور والشهداء الذين استشهدوا من أجل بناء الوطن، وجدد العهد بالمضي على خطاهم.

ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو كلمة توجه فيها للجرحى وقال: "أنتم نبض الحياة وأنتم الذين نستمد منكم القوة وأنتم شهداؤنا الأحياء".

كما ألقى الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها "لنا الفخر والاعتزاز أن نقف أمامكم اليوم، وأوكد أن هذه التضحيات التي بذلت في هذه المسيرة بدايةً من الشهداء الذين ضحوا ورفاق الشهداء الذين أصيبوا في المعارك هي الضمان الوحيد للوصول إلى الانتصار".

وكرمت الإدارة المدنية الديمقراطية وحزب سوريا المستقبل جرحى الحرب على التضحيات التي قدموها، واختتم الكونفرانس الأول لجمعية جرحى الحرب في مدينة منبج ببيان ألقاه عضو جمعية جرحى الحرب غيفارا شورش.

وندد البيان واستنكر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان من قبل الدولة التركية وإصرارها على اتباع سياستها الفاشية.

وأضاف البيان: "نضم صوتنا إلى خيمة المقاومة في سيمالكا التي تطالب بمحاسبة حكومة البرزاني الذي يخدم الاحتلال التركي، ونحييهم ونبارك لهم جهودهم الوطنية النبيلة، وندين ونستنكر بأشد العبارات ممارسات الدولة التركية ونظامها الفاشي المتمثل بحكومة العدالة والتنمية من خلال استهدافها المباشر لأهالينا في شنكال وذلك لهدف إتمام الإبادة الجماعية والقتل الممنهج".

وأشار البيان إلى أن "ما تمارسه الفاشية التركية هو تهديد صارخ لحقوق الإنسان وسيادة دول الجوار من احتلال بري عبر مرتزقتها المأجورين.

ودعا البيان "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية المعنية بمكافحة الإرهاب أن تأخذ خطر الدولة التركية ونظامها الفاشي على محمل الجد وأن تضع لها حداً لكي لا يقع العالم بعواقب قد لا يستطيع تحملها فيما بعد".

وتابع البيان: "ندعو شعوب المنطقة بأن يتكاتفوا كجسد واحد وألا يرضخوا لهذا الإرهاب الممنهج وذلك بزيادة وتيرة النضال بكافة المجالات المشروعة حتى نستطيع أن نسقط هذا النظام الفاشي ونطهر أرضنا من كافة القوات المحتلة ونرى قائدنا حراً بيننا".

وفي الختام، جاء في البيان: "نحن في مؤسسة جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا نجدد عهدنا للقائد وشهدائنا الأبرار أن نناضل بوتيرة عالية في سبيل ما أقسمنا عليه وما ضحينا بأغلى ما نملكه حتى نجعل أهداف الشهداء حقيقة ونقول لشعبنا العظيم أن رايات النصر باتت تلوح بالأفق".

(ش س/ج)

ANHA