​​​​​​​جرحى الحرب في إقليم الفرات ومنبج يتظاهرون تنديداً بالخيانة والهجمات على جبال كردستان

انطلقت المظاهرة التي نظمها جرحى الحرب بمشاركة العشرات من أهالي مقاطعة كوباني، وجرحى الحرب في إقليم الفرات ومدينة منبج من ساحة المرأة الحرة، وسط مدينة كوباني، إلى ساحة الشهيد عكيد، مرددين شعارات "الخزي والعار للخونة"، "الموت للفاشية التركية"، النصر للكريلا".

بعد وصولهم إلى ساحة الشهيد عكيد، وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقي بيان باللغتين الكردية والعربية؛ من قبل عضو مؤسسة جرحى الحرب في إقليم الفرات عبد القادر رمي، وعضو مؤسسة جرحى الحرب في مدينة منبج جواد العميري على التوالي.

وندد البيان بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للكرد بمشاركته في حرب الإبادة التي أعلنها جيش دولة الاحتلال التركي على قوات الكريلا.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي والدول المتآمرة معها تسعى إلى ضرب وكسر إرادة الشعوب الحرة من خلال عدوانها على مناطق الدفاع المشروع.

داعياً الرأي العام والعالمي والمجتمع الدولي بالتحرك والعمل بشكل جاد لمنع دولة الاحتلال التركي من ارتكاب الجرائم في شمال وشرق سوريا وجبال كردستان.

لتنتهي المظاهرة بالهتافات الثورية المنددة بهجمات الإبادة على جبال كردستان.

(ن ك/ د)

ANHA